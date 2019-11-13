Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz hafta Kayseri deplasmanına liderlik için çıktı ancak 1-0 yenilerek bu şansını kaçırdı. Cuma günkü Kasımpaşa galibiyeti, Fenerbahçe’yi maç fazlasıyla zirveye taşısa da bu sadece 1 gün sürdü. Ersun Yanal ve öğrencileri belki ligin en tepesinde kalıcı olamadı ancak lider Sivasspor’la arasında sadece 1 puan fark kaldı.

Hedef, milli aranın ardından seri galibiyetler yakalamak ve sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlamak. Ancak zirveye giden yol zorlu engellerle dolu!

2 kupa maçı da var

Fenerbahçe, milli aranın hemen ardından peş peşe Yeni Malatya ve Göztepe deplasmanlarına gidecek. Ardından son haftaların formda takımı Gençlerbirliği’ni ağırlayacak Sarı-Lacivertli ekip, sonrasında lider Sivas’a konuk olacak.

Ersun Yanal ve öğrencileri, Beşiktaş derbisi oynadıktan sonra Rize deplasmanında ligin ilk yarısını noktalayacak. Kanarya, ayrıca bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası’nda da İstanbulspor ile iki maç yapacak.