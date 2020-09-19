Lazio'ya giden Vedat'ın yerine yeni golcü alacak olan F.Bahçe, listede ilk sırada yer alan Ze Luis'te önemli aşama kaydetti. Oyuncuyla anlaşan sarı-lacivertliler, şimdi Porto'yu ikna etmeye çalışıyor… Bu aşamada Yeşil Burun Adalı futbolcu, kendisini Çin'in Tianjin Teda takımına satmak isteyen Portolu yetkililere rest çekti ve Çin'e gitmeyi reddetti. F.Bahçe'ye transferi için kolaylık sağlanmasını isteyen Ze Luis için sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık teklifini ilettiği kaydedildi.

PORTO ALTERNATİFLERE BAKIYOR

Sabah'ın haberine göre; Porto'nun ilk hedefi oyuncuyu satıp bonservis geliri elde etmek. F.Bahçe ise kiralamayla bonservisi iki yıla yaymayı hedefliyor. Porto şu anda başka alternatiflere bakıyor. Ancak Çin kapısı kapanınca transferde en ciddi takım F.Bahçe kaldı ve Ze Luis, kulübünü baskı altına almış durumda. Transferin önümüzdeki hafta içi sonuçlanacağı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, Ze Luis ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.

SAMATTA LİMİTİ BEKLİYOR

F.Bahçe, Ze Luis dışında transferini istediği Samatta konusunda da gelişme kaydetti. Ze Luis'te Porto'nun son anda cayması ihtimaline karşılık Samatta ile temasta olan sarılacivertliler, limit durumuna göre iki futbolcunun kadroya katılması ihtimalini de değerlendiriyor. Bunun için maaşı yüksek bir oyuncunun ayrılması gerekiyor. Bu noktada Dirar ve Rodrigues dikkat çeken futbolcular. Teknik direktör Erol Bulut'un her iki isim için de onay verdiği gelen bilgiler arasında.

JAİLSON 4.5 MİLYON EURO'YA ÇİN'E GİTTİ

F.Bahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'un Çin ekibi Dalian Pro kulübüne 4,5 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderildiğini açıkladı. Oyuncunun eski kulübü Gremio'ya transferden yüzde 20 pay verecek olan sarı-lacivertliler, Jailson'a sosyal medyadan, "Yolun açık olsun" mesajıyla veda etti.

NAZIM BİTİYOR

Gökhan Gönül'ün arkasına güçlü bir isim arayan F.Bahçe, Nazım Sangare için pazarlık halinde. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve transferin bonservis karşılığında biteceği belirtildi. Nazım ile Beşiktaş da ilgilenmiş ancak Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk anlaşamadıklarını açıklamıştı.

MERT HAKAN MÜJDESİ

Fenerbahçe, yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş'ın lisansını çıkardı. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımın pazartesi günü ligde oynayacağı Hatayspor maçında sahadaki yerini alacak.

GOL ŞARKISINI TARAFTAR SEÇİYOR

Daha önce takım otobüsünü taraftarların kullandığı oylarla belirleyen Fenerbahçe, gol şarkısını da futbolcular ve taraftarların tercihleriyle seçiyor. Futbolcular 7 şarkıdan 4 tanesini belirlerken, sosyal medyadan yapılan duyuruyla oylama başlatıldı. Son 4'e kalan şarkılar: 1-Armin van Buuren- Blah Blah Blah, 2-Vicetone&Tonny Igy- Astronomia, 3-Metin Özülkü- F.Bahçe geliyor, 4-Melih Kibar- Hababam Sınıfı...