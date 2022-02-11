Fenerbahçe ’nin bu sezon teknik direktör Vitor Pereira’nın talebiyle transfer ettiği bir diğer isim de Miguel Crespo’ydu. Portekizli orta saha oyuncusu ilk geldiği dönemde performansıyla tartışma yarattı, “Bu takımın seviyesinde değil” yorumları yapıldı. Ancak Crespo, Galatasaray derbisinde uzatmalarda attığı galibiyeti getiren golünün ardından büyük bir çıkış yaptı. 25 yaşındaki futbolcu şu anda takımın en formda isimlerinden biri. Ali Koç, son dönemde Crespo’ya da ilginin olduğunu söylemişti. Estoril’den 1.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Miguel Crespo için 10 milyon Euro’nun altındaki tekliflerin değerlendirilmeyeceği kaydedildi. Fenerbahçe’de çok mutlu olan Portekizli oyuncunun ise şu anda ayrılmayı düşünmediği belirtildi.