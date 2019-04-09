Ankaragücü maçında son derece istekli oynayıp çok net fırsatlar yakalayan Soldado ve Moses, topu 3 direğin arasından geçiremeyince adeta yıkıldı. Sarı-Lacivertliler, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı zorlu deplasmanda 2 puan bırakırken iki yıldız 90 dakikanın ardından büyük üzüntü yaşadı. Soldado 90 dakika sahada kalırken 3 kezle maçın en fazla isabetli şut bulan ismi oldu. Ancak deneyimli forvet, Ankaragücü’nün genç kalecisi Altay Bayındır’ı geçmeyi başaramadı. 57 dakika süre bulan ve kaçırdığı 2 net gol pozisyonundan sonra yerini Valbuena’ya bırakan Moses ise ceza sahası içinden denediği iki şutta isabet sağlayamadı, hayal kırıklığına uğradı.

Teselli hocadan

Mücadelenin ardından konuşan Hasan Ali, iki yıldızı işaret ederek, “Arkadaşlarımız çok net fırsatlar yakaladı ama şans onlarla değildi, maçtan sonra büyük üzüntü yaşadılar, ağızlarını bıçak açmadı” derken, Soldado ve Moses’ın soyunma odasında takım arkadaşlarından özür diledikleri öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın ise her iki oyuncusunu da kutlayarak, “Moralinizi bozmayın, bu istekle devam edin” ifadeleriyle onları teselli ettiği kaydedildi.

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