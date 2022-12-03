Katar’da devam eden Dünya Kupası için ülkeler kadrolarını açıkladığında Fenerbahçe ’den sadece iki oyuncu ülkelerinden davet aldı: Ekvador tarihinin en golcüsü Enner Valencia ve Belçikalı Michy Batshuayi... Valencia, Dünya Kupası’nın ilk maçında ev sahibi Katar filelerini 2 kez sarstı, ardından Hollanda karşısında beraberliği getiren isim oldu. Batshuayi ise Belçika’nın gruptaki ilk karşılaşması olan ve 1-0 kazandığı Kanada mücadelesinde ağları havalandırdı.





‘Hiçbirimiz beklemiyorduk’

Ekvador, son maçta Senegal’e kaybedince gruptan çıkamadı. Turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri ise Belçika oldu. Şeytanlar, önce Fas’a 2-0 kaybetti ardından Hırvatistan ile golsüz berabere kalarak Dünya Kupası’na havlu attı. Belçika’nın şampiyonadaki tek golünü atan Batshuayi, yaptığı açıklamada, “Hırvatistan maçından sonra soyunma odasında birçok kişi ağladı. Hiçbirimiz böyle elenmeyi beklemiyorduk” dedi.

Pazartesi başlıyor

Enner Valencia, turnuvadaki ilk iki maçta da sakatlanarak kenara gelmişti. Tecrübeli oyuncu, normalde 5 Aralık’ta İstanbul’a dönecekti. Ancak Valencia, sezon başında olduğu gibi yine tatilini yarıda kesti ve dün Türkiye’ye geldi. İki günü tedaviyle geçirecek olan yıldız isim pazartesiden itibaren antrenmanlara başlayacak. Batshuayi’nin ise 6 Aralık’ta başlayacak Antalya kampına katılacağı öğrenildi.



