Kovid-19 vakası günlük 40 bini aşan ve “Sıfır Kovid” stratejisi ile dünyanın geri kalanından farklı bir politika izleyen Çin'de Türk voleybol severler Melissa Vargas'ın durumu merak ediyordu. Küba asıllı Türk pasör çaprazından haber geldi.

ÇİN "SIFIR COVİD" ISRARINI SÜRDÜRÜYOR

Dünyanın geri kalanının aksine Çin, salgınla 2020 yılının başından bu yana “Sıfır Kovid” stratejisi adı altında hızlı temas takibi, sık aralıklarla test, uzun süreli karantina ve sokakların dezenfekte edilmesi gibi uygulamalara başvurarak mücadele ediyor. Sıfır Kovid stratejisi nedeniyle uygulanan katı tedbirler, son dönemde ülkenin farklı kentlerinde protestolar gerçekleştirilmesine yol açtı. Ülkenin güneyindeki metropollerden Guangzhou’da 14 Kasım’da halk, sokaklara çıkarak karantinanın kaldırılması yönünde sloganlar atmıştı.





SEZON BAŞINDA ÇİN'E GİTTİ

Geçtiğimiz sezonun başında Çin ekibi Tianjin'e gidip şampiyonluk yaşayan Vargas yeniden Çin'in yolunu tuttu. 22 yaşındaki voleybolcu Tianjin'de mücadele ediyor. Küba asıllı Türk pasör çaprazı, genellikle Mart ayında sona eren Çin Ligi'nin tamamlanmasıyla sarı-lacivertli ekibe geri dönecek. Vargas geçen sezon Çin'de En İyi Smaç Servisçi, En Skorer Oyuncu, Çin Ligi'nin En İyi Servis atan oyuncusu ödüllerini kazanmıştı.

LİGLER İPTAL EDİLDİ İDDİASI

Çin'in pandemi uygulamaları nedeniyle voleybol liginin de askıya alındığı ve ligin tamamlanmasının uzun süreciği için Vargas'ın Fenerbahçe 'ye dönüşünün geç olacağı iddia edilmişti. İddiaların aksine liglerde maçlar oynanmaya devam etti.

VARGAS ŞOV YAPTI

Tianjin takımının yıldızı Melissa Vargas takımıyla çıktığı Guangdong maçında adeta şov yaptı. 1 ace ve 3 blok yapan Vargas toplamda 19 sayı buldu. Yüzde 58 ile hücum eden yıldız isim galibiyette önemli rol oaynadı. Geçen hafta oynanan Henan mücadelesini 3-0 kazanan Tianjin'de Vargas 15 sayı üretmişti.

NAMAĞLUP

Tianjin bu galibiyetle 5'te 5 yaptı ve namağlup serisini sürdürdü. 5 maç eksiği bulunan Tianjin ligde 4. sırada yer alırken Shanghai Bright Ubest ise 1 yenilgi ve 9 galibiyetle ile zirvede bulunuyor.

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇTİ

Melissa Vargas, 2021 yılında Türk vatandaşlığı geçmişti. Vargas’ı Sırbistan Milli Takımı da kadrosuna dahil etmek istiyordu. Bu nedenle Sırbistan’da vatandaşlık verme konusunda daha önce bazı adımlar atmıştı. Ancak Vargas Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı seçti. A Milli Kadın Voleybol Takımı formasını giymek için sabırsızlandığını ve Türk Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etmişti.

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FİLENİN SULTANLARI'NDA OYNAYACAK

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçeli Melissa Vargas ve VakıfBank'tan Alexia Carutasu'nun Ay-Yıldızlı formayı giyeceğini daha önce açıklamştı.

"Vargas'ı başka ülkenin elinden kaptık (Sırbistan). Milli takımımızda oynamayı kendisi de çok istedi. Vargas ligler bittikten üç gün sonra Ankara'ya yanıma geldi, konuştuk. Alexia Carutasu da artık bizimle olacak. Görüşmemizde 'Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum. Türkiye'yi seviyorum, burada yaşamak istiyorum' dedi.' Her iki oyucu da artık bizim oyuncumuz ve milli takımda forma giyecekler.

(Milliyet)