Fenerbahçe , Dünya Kupası arası sonrası için çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, ara transferde de kadrosunu güçlendirmeyi planlarken elindeki yıldızlarını da korumak istiyor. Fakat özellikle bu sezon performansıyla fark yaratan yıldız oyuncu için dev kulüpler devreye girmiş durumda...

Salernitana'yı rahat geçtiler

Fenerbahçe, hazırlık dönemindeki 4. maçına Antalya'da çıktı. Geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'u 4-2 mağlup eden Sarı-Lacivertlilerin dünkü rakibi ise Salernitana'ydı.

Fenerbahçe, Serie A'da mücadele eden rakibini 3-0 mağlup ederek hazırlık döneminde 4'te 4 yapmayı başardı. İrfan Can, King ve Batshuayi'nin golleriyle galibiyetlerine devam eden Fenerbahçe, takım olarak lige hazır bir görüntü verdi.

Jesus'tan 9 değişiklik

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ikinci yarısında 9 oyuncu değiştirdi. Mücadelenin 46’ncı dakikasında Serdar Dursun’u yerine Batshuayi, İsmail Yüksek’in yerine Arao oyuna dahil oldu. 62’nci dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine Mert Hakan, Ferdi’nin yerine Zajc, King’in yerine Rossi forma giydi. 77’nci dakikada İrfan Can Eğribayat’ın yerine Osman Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel’in yerine Crespo, Lincoln’ün yerine Bruma girdi. 82’nci dakikada Szalai’nin yerine Lemos oyuna dahil oldu.

İsmail Yüksek'ten flaş sözler

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de sezon başında gösterdiği performans sonrası beğeni kazanan ve rotasyona dahil olan İsmail Yüksek suskunluğunu bozdu. Sarı- Lacivertliler'in kamp dönemine dair konuşan genç orta saha, Fenerbahçe'ye transfer sürecinin nasıl geliştiğini anlattı. Genç futbolcu, "Pandeminin en şanslı insanlarından biriydim. O sene 3. Lig'de iyi bir sezon geçiriyordum. Pandemiden dolayı ara verildi. Teklifler de geliyordu. Pandemide Fenerbahçe devreye girdi. Ben de ilk duyduğumda şaşırdım. Bir ay içinde gerçekleşti. Olana kadar aileme söylemedim. Geceleri uyuyamadığım zamanlar oldu. Evdekilere söylediğimde hayatımda yaşamadığım mutluluğu yaşattılar bana" dedi.

Baki: Her mücadeleye hazırız

Kanarya'nın yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sezonun geri kalanıyla ilgili olarak, "Zirve mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz. Dünya çapında bir hocamız ve çok güçlü bir oyunumuz var" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Antalya kampında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Futbolun adil bir şekilde saha içinde kalması durumunda her türlü mücadeleye hazır olduklarını belirten Baki, dünya çapında bir teknik direktöre sahip olduklarını ve güçlü bir oyun oynadıklarını dile getirdi. Sarı-Lacivertli ekibin güzel bir aile ortamında olduğunu ifade eden Baki, şunları söyledi: "Zirve mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz. Dünya çapında bir hocamız ve çok güçlü bir oyunumuz var. Taraftarlarımız; başkanımıza, yöneticilerimize ve takımımıza güvensin. Sezonun ilk bölümündeki performanslarını devam ettirsinler. Bir bütün olmayı sürdürelim. Lig yarışında iniş ve çıkışlar olur, bu doğaldır. Önemli olan hedefe odaklanmak. Futbol, adil bir şekilde sahada bırakılırsa her mücadeleye hazırız. Bu konuda takımımız, üst düzey performansıyla zirve mücadelesini sonuna kadar sürdürecek. Şov, adaletsizlik şovuysa yaşanacak her şeyi takipteyiz, buna izin vermeyeceğiz. Bunların normal cümleler olmadığını düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu’nu dikkatli olmaya davet ediyoruz."

'Büyükekşi eşit mesafede'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi de değerlendiren Baki, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi eminim Erden Timur'un açıklamalarını tasvip etmemiştir ama sonuç itibarıyla her kulübün yöneticileriyle ilişkisi olması gerekiyor. Ne konuştukları da önemli. Sayın Büyükekşi iyi gitmeye çalışıyor. Sıfır siyaset içinde ve herkese eşit mesafede olmaya çalışıyor" dedi.

Arda Güler'de yeni gelişme

Gençlerbirliği ile yetiştirme parasının miktarında anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Arda Güler için teyakkuza geçti. 17 yaşındaki geleceğin yıldız adayı için Başkent ekibine 2.5 milyon euro ödeyecek olan Sarı- Lacivertli kulüp, ayrıca PTT 1. Lig'de zor günler geçiren Türk Futbolu'nun köklü kulübüne aralarında Lemos, Melih Bostan, Çağtay Kurukalıp, Yiğit Efe Demir ve Nazım Sangare olmak üzere 5 oyuncuyu da takviye olarak gönderecek. Ancak yönetimin asıl yapacağı iş, Arda Güler ile masaya oturmak ve sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini en az 5 yıl için uzatmak olacak.

Fenerbahçe'de Altay alarmı

İspanyol ekibi Rayo Vallecano maçında bel ağrıları nükseden, ardından tedavisine başlanan kaptan Altay Bayındır için teknik ekip alarm verdi. Sezon başından bu yana Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarının sadece ikisinde forma giyemeyen milli kaleci, tedavisi için İstanbul'da bırakılmış, 5 günlük Antalya Kampı'na götürülmemişti. Teknik direktör Jorge Jesus ise yaklaşan Trabzonspor maçını da düşünerek, sağlık ekibinin verdiği özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır hakkında düzenli raporlar alıyor. Bu futbolcusunun bir an önce takıma katılmasını ve maç eksiğini gidermesini isteyen Portekizli teknik adam, Bordo Mavili ekiple 24 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Süper Lig 15. hafta maçında kaptanını ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Ferdi'ye dev talipler var

Fenerbahçe'nin yükselen değeri Ferdi Kadıoğlu için İtalyan devleri Milan ve Napoli büyük bir kapışma içine girdi. Sarı-Lacivertli kulübün sözleşmesini 2026 sezonu sonuna kadar uzattığı milli futbolcuyu yakın takibe alan iki İtalyan kulübünün, devre arası transfer döneminde yönetimin kapısını çalması bekleniyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un jokeri durumundaki Kadıoğlu'nun ancak astronomik bir rakam karşılığında transferine izin verileceği öğrenilirken Ferdi'nin ise sadece takımının başarısına odaklandığı, Sarı-Lacivertli forma ile hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da büyük başarılar yaşamak istediği ifade edildi.