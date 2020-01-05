Sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer edilen Vedat Muriç, gösterdiği performansla takımının ilk yarıdaki en iyi oyuncularının başında gelmişti. İlk devrede 17 maçta 11 gol atıp 4 de asist yapan Vedat Muriç, Transfermarkt adlı sitede verilen bilgiye göre Süper Lig’de piyasa değerini en çok yükselten oyuncuların başında geldi.

Sezona 4 milyon Euro ile başlayan Kosovalı yıldızın şu anki değerinin 12 milyon Euro’ya çıktığı belirtildi. Kaleci Altay, 600 binden 6 milyon Euro’ya, Ozan da 1.5 milyondan 5 milyon Euro’ya çıktı.

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