Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç değerini üçe katladı
Sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer edilen Vedat Muriç, gösterdiği performansla takımının ilk yarıdaki en iyi oyuncularının başında gelmişti. Sezona 4 milyon Euro ile başlayan Kosovalı yıldızın şu anki değerinin 12 milyon Euro’ya çıktığı belirtildi.
Sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer edilen Vedat Muriç, gösterdiği performansla takımının ilk yarıdaki en iyi oyuncularının başında gelmişti. İlk devrede 17 maçta 11 gol atıp 4 de asist yapan Vedat Muriç, Transfermarkt adlı sitede verilen bilgiye göre Süper Lig’de piyasa değerini en çok yükselten oyuncuların başında geldi.
Sezona 4 milyon Euro ile başlayan Kosovalı yıldızın şu anki değerinin 12 milyon Euro’ya çıktığı belirtildi. Kaleci Altay, 600 binden 6 milyon Euro’ya, Ozan da 1.5 milyondan 5 milyon Euro’ya çıktı.
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