Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u konuk ettiği maçta sakatlanan ve sedye ile sahadan ayrılan Mesut Özil'in tedavisi devam ediyor. Fredy ile girdiği ikili mücadele sonrası ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenen solak yıldız, son durumu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

''En kısa zamanda sahaya dönmek istediğini vurgulayan Özil, Rehabilitasyon süreci çok iyi geçiyor. En kısa zamanda sahaya tekrar dönebilmek için gayret ve mücadeleye devam. Sağlık ekibimize de teşekkürler.'' ifadelerini kullandı.









Samandıra'dan çıkmıyor

Tecrübeli oyuncu, tedavisinin ardından kondisyon anlamında geriye düşmemek için her gün bireysel çalışmalar yapıyor. Mesut ayrıca tesislerde takım arkadaşlarına da Beşiktaş derbisi öncesinde moral vermek ve güven aşılamak için elinden geleni yapıyor.

Devre arasında Arsenal'den Fenerbahçe'ye gelen ve ara transfer döneminin en flaş ismi olan Mesut, Sarı Lacivertli formayla ligde ve kupada toplam 7 maça çıktı.