Fenerbahçe 'de Jesus'un gelmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin, transfer bütçesi oluşturmak adına Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi satması yüksek ihtimal... Fenerbahçe'ye, 25 yaşındaki oyuncu için 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif geldiği kaydedildi. Başkan Ali Koç'un, "İstanbul'u çok seviyor. 1 yıl daha kalabilir" açıklamasına rağmen oyuncunun ayrılığa yakın olduğu belirtiliyor. Tekliflerin Tottenham ve Everton'dan geldiği, oyuncunun transfere önümüzdeki günlerde karar vereceği bildirildi. F.Bahçe'nin Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro'ya aldığı Kim'in sözleşmesinde 23 milyon Euro serbest kalma maddesi ve kulübüne %15 satıştan pay bulunuyor. F.Bahçe satışı serbest kalma maddesi üzerinden yaparsa kasasına 20 milyon Euro koyacak.

Kaynak: Sabah







