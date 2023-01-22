Fenerbahçe , ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Fakat Sarı-Lacivertliler'in parlayan yıldızlarına yönelik teklifler de Fenerbahçe Yönetimi'ni alarma geçirmiş durumda.

İRFAN CAN KAHVECİ KENDİNİ AFFETTİRECEK

Kariyerinin en istikrarlı sezonlarından birini yaşayan İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Büyük tepki çeken başarılı oyuncu kendisini affettirmeye kararlı.

Milli futbolcu, 2 maçlık cezasını Gaziantep ve Rizespor karşılaşmalarında çekti. Ümraniyespor karşısında formasına kavuşmaya hazırlanan İrfan Can Kahveci, sergileyeceği performansla galibiyette pas sahibi olmak için sıkı şekilde çalışıyor.





FIORENTINA JOAO PEDRO'YU TAKİPTE

Joao Pedro, Vallecano ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlığın etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Tecrübeli futbolcu, sezon başında geldiği Fenerbahçe’de henüz bekleneni veremese de transfer piyasasında hala gözde isimlerden biri. İtalyan basını, Fiorentina’nın 30 yaşındaki hücum oyuncusunun durumunu yakından takip ettiğini yazdı.

Mor Menekşeler’in, Pedro’nun sakatlık durumuyla ilgili bilgi toplamaya çalıştığı, raporların olumlu gelmesi halinde Fenerbahçe’ye kiralama teklifi yapılabileceği kaydedildi. Brezilya asıllı İtalyan oyuncu bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 15 resmi maça çıktı, 2 gol atıp 1 asist yaptı.





GOL MAKİNESİ VALENCIA

Fenerbahçe, son dönemde inişli-çıkışlı bir performans sergiliyor ancak bir şey değişmiyor: Enner Valencia gollerini atmaya devam ediyor. .. Kariyerinin en iyi dönemini geçiren 33 yaşındaki futbolcu, ligdeki Gaziantep maçının ardından kupadaki Rizespor mücadelesinde de son dakikalarda ağları sarsarak galibiyeti getiren isim oldu. Valencia, bu sezon 27. resmi maçında 18. golünü kaydetti.

Tecrübeli yıldız, bu performansını sürdürerek hem takımına şampiyonluğu getirmek hem de kariyerinde 2. kez gol kralı olmayı hedefliyor. Valencia, 2013-14 sezonunda 18 kez ağları sarsarak Meksika Ligi’nin en golcü oyuncusu olmuştu. Ekvadorlu futbolcunun şu anda Süper Lig’de 15 sayısı bulunuyor ve en yakın rakiplerinin 5 gol önünde krallık yarışında zirvede.





VALENCIA'DAN CRUZ AZUL'A RET

Enner Valencia, özellikle Dünya Kupası’ndaki başarılı performansı sonrası birçok kulübün dikkatini üzerine çekti. Brezilya’dan Internacional ve Arjantin’den River Plate’in ilgilendiği tecrübeli golcü için ilk resmi girişimin Cruz Azul’dan geldiği kaydedildi.

Meksika devinin başkanı Victor Manuel Velazquez, Ekvadorlu oyuncuyu transfer etmek için teklif yaptıklarını açıkladı. Ancak Meksika basınında yer alan haberlere göre Valencia, sezonu Fenerbahçe’de bitirmek istediği için bu teklifi geri çevirdi. Cruz Azul’un Radamel Falcao ve Luiz Suarez için yaptığı girişimlerin de sonuçsuz kaldığı kaydedildi.





İSMAİL YÜKSEK'E YENİ SÖZLEŞME

Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda sürpriz bir şekilde İsmail Yüksek’i Gölcükspor’dan transfer etmişti. Ancak İsmail’in ilk yılları, kiralık olarak başka takımlarda geçti. Bu sezon da aynı kaderi yaşanması beklenirken, Jorge Jesus adeta sihirli bir değnekle öğrencisinin kariyerine dokundu. Kimsenin kadroda görmeyi beklemediği 23 yaşındaki futbolcu, bir anda Milli Takım’a kadar yükselen bir isim haline geldi.

Sarı-Lacivertliler, bir süredir başarılı oyuncunun sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yürütüyordu. Beklenen gelişme sonucunda İsmail Yüksek, kulübüyle olan kontratını 4.5 yıllığına uzattı.

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İsmail Yüksek'le 2027'ye kadar anlaşan Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek kaptan Altay, Valencia ve Zajc için de harekete geçti. Avrupa kulüplerinin radarında olan bu üç oyuncunun kontratlarının yakın bir zamanda uzatılacağı öğrenildi.

Bu sezon Avrupa'da başarı ve Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosundaki önemli oyuncuları da elinde tutmak için düğmeye basmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncular konusunda yönetim ilk olarak İsmail Yüksek'le masaya oturmuştu. İsmail'in sözleşmesi, 2027 yılına kadar uzatıldı. Genç orta sahanın ardından Sarı-Lacivertliler şimdi de takımın 3 tecrübeli ismi için harekete geçti. Alınan bilgiye göre kaleci Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miha Zajc'in de kontratları yakın zamanda uzatılacak.

Kaptan Altay'ın adı başta Inter olmak üzere Milan ve Juventus ile anılıyor.

Zajc'a uzun süredir Parma'nın ilgisi devam ediyor.





DEPAY'IN YERİNE VALENCIA HAMLESİ!

2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Ekvador ile müthiş bir performans ortaya koyan Valencia'nın adı, dünya devi Barcelona ile geçti. Barça'ya yakınlığı ile bilinen Katalan spor gazetesi Sport, Memphis Depay'ı Atletico Madrid'e satan Barcelona'nın forvet adaylarından birinin 33 yaşındaki forvet olduğunu öne sürdü.

Alınan bilgiye göre Kanarya, şampiyonluk yolunda bu oyuncularının kafasının rahat olmasını istiyor. Altay'la 4, Valencia ve Zajc'le de en az 2'şer yıllık sözleşmeler yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Yusuf Dursun