Fenerbahçe'nin Real Madrid ve Ajax'ın takip ettiği 22 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır'ı takımda tutacağı öğrenilmişt. Sarı Lacivertli ekibin Altay Bayındır'ın en az 1 yıl daha takımda kalmasını ve ileride daha yüksek bir bedelle satılmasını istiyor. Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Altay da Fenerbahçe'ye verecek çok şeyi olduğunu dile getirdi.

Skorer'de yer alan habere göre Altay Bayındır, "Benim, Fenerbahçe'ye verecek çok şeyim var. Fenerbahçe'de başarılı olmak ve Avrupa'da da takımımla başarılı olmak istiyorum. Her şey zamanı gelince güzel. Ayrılacaksam bile hem kulübümün hem de benim menfaatlerimin örtüşmesi lazım" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Altay Bayındır’ın 21 Mayıs 2023 tarihine kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. Altay Bayındır bu sezon Fenerbahçe'de 27 maçta 2430 dakika süre aldı.

Coronavirüs sebebiyle verilen zorunlu arada Fenerbahçe'de de sporcular kendilerine verilen antrenman programları dahilinde çalışmalar yapıyor. Kaleciler de bu dönemde fit kalabilmek adına yoğun bir çaba harcıyor.



