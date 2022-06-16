Fenerbahçe 'de gösterdiği başarılı performanslar ile Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken ve son dönemde takımdan ayrılması gündemde yer alan Kim Min-Jae'de flaş bir gelişme yaşandı.

Güney Koreli gazeteci Jason Lee ve Football-Asian'ın haberlerine göre Kim Min-Jae için henüz Fenerbahçe'ye ulaşmış resmi bir teklif yok ve başarılı stoper takımdan ayrılma talebinde bulunmadı. Güney Koreli futbolcunun önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkması bekleniyor.

Sevilla devreye girdi

Daha önce ismi Napoli ve Everton ile transfer iddialarında yer alan Kim Min-Jae için İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın da ilgi göstermeye başladığı ileri sürüldü.

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun Sarı-Lacivertli kulüp ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kim Min-Jae Fenerbahçe ile 39 maçta forma giymiş ve 1 kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı.



