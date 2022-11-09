Devre arası transfer çalışmalarına da şimdiden başlayan Kanarya'da yıldız golcü, Alman devine gitmeye hazırlanırken ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe , galibiyetlerine devam ediyor. Son olarak ligin 13. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayan Kanarya, Dünya Kupası arası yaklaşırken rakibini 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 6. maçında Dinamo Kiev'i Arda Güler'in yıldızlaştığı maçta 2-0 yenen sarı lacivertliler, 14 puanla 1. sırada yer alarak son 16 turuna doğrudan katılım hakkı sağlamıştı.









RAKİPLERİNİ SOLLADI

Ligde 13. haftayı bir maç eksiğiyle 29 puanla lider kapatan Fenerbahçe, ligdeki takipçilerini geçmeyi başardı. 2. sıradaki Başakşehir ve 3. sıradaki Galatasaray ’ın 5 puan önünde olan sarı-lacivertliler gol ve averajda da öne geçti. Ligde artı 23 gol averajı olan Fenerbahçe, Başakşehir (11) ve Galatasaray (6) averajlarının toplamı olan 17’yi gölgede bıraktı. 12 maçta 35 gol atan Jesus’un öğrencilerine Başakşehir (19) ve Galatasaray (16) anca yetişebildi. Ligdeki diğer rakipler Beşiktaş ve Trabzonspor ise Fenerbahçe’nin 7 puan gerisinde kaldı. 22 puanlı Trabzonspor ve Beşiktaş’ın hem gol hem de averaj toplamları da Fenerbahçe’ye yetişemedi.

HAYRAN BIRAKAN DEFANS ÇİZGİSİ

Sivasspor mücadelesinde Fenerbahçe’nin kendi kalesi önünde yaptığı duran top savunması herkesin dikkatini topladı. Sosyal medyada sarı-lacivertli futbolcuların özel çalışması ve dizilimi öne çıkarıldı. Tam 8 Fenerbahçeli futbolcunun arka arkaya dizilmesi gözlerden kaçmadı.









SERDAR AZİZ DİKKAT ÇEKTİ

Stoperde rotasyon eksikliği yaşayan Fenerbahçe’de Serdar Aziz’in performansı herkesi rahatlatıyor. Sarı-lacivertli takımla sözleşmesini yeni uzatan Serdar, sakatlık sonrası sahalara müthiş bir dönüş yaptı. Sezon başında sakatlanan ama kendini iyi hazırlayan tecrübeli stoper, Sivasspor karşısında da dikkat çekti. Serdar Aziz zorlu maç boyunca 4 ikili mücadele kazanırken 60 kez topla buluştu ve yüzde 86 pas isabeti yakaladı. Serdar 2 kez de top kaptı.

LUAN 2 AYDIR YOK

Marsilya’dan transfer edilen Luan Peres, tam formunu artırmışken büyük bir şanssızlık yaşadı. Brezilyalı savunmacı, 15 Eylül’de Rennes deplasmanında oynanan maçta kaleye giden topu çıkarmaya çalışırken yan direğe çarpmıştı. Sol dizinde yırtık oluşan Luan, o günden beri sahalardan uzak kaldı. Başarılı oyuncu, Milli arada takımla çalışmalara başlayacak.

GUSTAVO'DA SON DURUM

Fenerbahçe’nin bir diğer Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, İstanbul’daki Rennes karşılaşmasında uyluk sakatlığı yaşayarak kenara gelmek zorunda kalmıştı. Başarılı savunmacı, İstanbulspor, Dinamo Kiev ve Sivasspor maçlarında olduğu gibi Giresun karşısında da görev yapamayacak. Mert Hakan ise bu sezon iki ayrı sakatlık yaşadığı için sadece 8 maçta oynayabildi. Bu iki oyuncu da dönmek için lig arasını bekliyor. Lincoln, İrfan Can Eğribayat ve King ise Giresun mücadelesine yetişebilir.

TRANSFER ÇALIŞMALARI ŞİMDİDEN BAŞLADI

Ocak ayı ara transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de takıma yapılacak takviyeler kadar ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Alman haber sitesi Derwesten'in haberine göre Jorge Jesus'un gelmesiyle beraber takımda fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun, Almanya devi Scahlke 04 ile anlaşmak üzere. Almanya ekibinin üç santrforu Simon Terodde, Sebastian Polter ve Kenan Karaman'ın toplamda 15 maçta 3 gol atmasıyla yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Schalke, 6 puanla ligin dibine demir atmış durumda.









BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Alman haber sitesi, Amine Harit transferinden 5 milyon Euro bonservis bedeli kazanan Schalke'nin Serdar Dursun için bu parayı gözden çıkardığını iddia etti. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 33 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gole imza atarak takımının en skorer ismiydi. Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte formayı unutan Serdar Dursun'un takımdan ayrılmak istediği biliniyordu.

Yedek kulübesinde mahsur kalan 31 yaşındaki oyuncu, Eylül ayından bu yana yalnızca iki dakika oynarken, Avrupa Ligi'nde aday kadroya dahil edilmedi. Serdar Dursun'un da Almanya'ya geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. (Sabah)







