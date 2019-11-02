Fenerbahçe bir yandan Süper Lig’de şampiyonluk hedeflerken, kadro çalışmalarını da detaylıca planlıyor. Sarı-lacivertlilerde, yabancı sınırlamasıyla alakalı olacak gelişmeler yakından izleniyor.

Başkan Ali Koç ve yöneticiler başta olmak üzere futbol takımında yabancıdan yerliye geçiş sürecinin en az hasarla atlatılabilmesi için titizlikle planlar uygulanıyor. Bunun en bariz örneği de 2019 içerisindeki; kış ve yaz transfer dönemlerinde göze çarptı.

2019 Ocak ayı döneminde kadroya katılan oyuncular; Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar, Süper Lig’deki en tecrübeli ve en kaliteli yerliler olarak dikkat çekti. Daha sonra 2019 yaz transfer döneminde de benzer çalışma devam etti.

Türk futbolunun gelecek vaat eden kalecilerinden Altay Bayındır, A Milli Takım forması giyen Deniz Türüç, kaptan Emre Belözoğlu, kadroya geri dönen Emre Belözoğlu, kadroda kalması sağlanan Tolga Ciğerci ve yine Türk futbolunun tecrübeli forvetlerinden Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli takımda yer aldı.

Ayrıca Ersun Yanal’ın ideal ilk 11’inde iskeleti oluşturan isimler arasında yerli oyuncuların ağırlığı öne çıkıyor. Ligde ve kupada oynanan 10 resmi maçta Altay, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım en sık kullanılan oyuncular. Alper Potuk, Sadık, Harun Tekin, Mevlüt, Ferdi ve Murat Sağlam gibi yerliler de sürekli forma bekliyor. 2020’de de transfer dönemlerinde benzer şekilde yerli oyuncu ağırlıklı nokta transferlerle, yabancı oyuncu sayısının kademeli olarak azaltılması ve yeni kurala hazır olunması amaçlanıyor.

Kaynak: Skorer





Ali Koç, ‘Camiaya sesleniş’ programında yerli oyuncular konusundaki çalışmaların sürdüğünü vurguladı.