Fenerbahçe'nin yeni profesyonel sözleşme imzaladığı Melih Bostan kimdir? Boyu, yaşı merak konusu haline geldi. Hatta ünlü futbol adamı Serkan Reçber, zamanında Melih Bostan'la ilgili olarak, "Fenerbahçe U14 takımında Melih Bostan diye bir oyuncu var. Muazzam bir oyuncu birde U15'in kaptanı Ömer Faruk, bunlara çok özen gösterilmeli." yorumunda bulunmuştu.

Melih Bostan'ı yakından tanıyalım

8 Nisan 2004'te Kocaeli'de dünyaya gelen Melih Bostan, futbola 2015 yılında Derincespor altyapısında başladı. 2016'da Derincespor'un altyapısından Fenerbahçe altyapısına geçen Melih Bostan, o tarihten bu yana sarı-lacivertli kulüpte forma giyiyor.

Santrfor bölgesinde görev yapan Melih Bostan, şu ana kadar U16, U15 ve U14 Milli Takım formalarını toplamda 22 kez giyerken 16 gole imza attı.

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