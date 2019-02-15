Okan Turp, futbolda altyapı eğitimini Almanya'da almış genç bir isim. Okan, 27 Ağustos 2000 doğumlu. Almanya'nın Esslingen kentinde dünyaya gelen 19 yaşındaki genç oyuncu, 1.88 boyunda.

Okan Turp, savunmada görev alan, stoper mevkii dışında henüz görev yapmamış bir isim.

Stuttgart'ta alt yaş gruplarında forma giyen Okan Turp, Alman ekibinin 16 yaşaltı, 17 yaşaltı ve 19 yaşaltı takımlarında görev yaptı.

Milli takımdaki tercihi Türkiye'den yana kullanan genç yıldız adayı, Türkiye 17 Yaşaltı milli takımı ile iki kez maça çıktı.

İlk kez 6 Eylül 2016 tarihinde milli olan Okan, geçtiğimiz ara transfer döneminde Fenerbahçe tarafından kadroya dahil edildi.

Almanya'da alt liglerde 12 kez görev yapan Okan, 435 dakika sahada kaldı.

Sağ ayağını kullanan Okan Turp, uzun boyu nedeniyle stoperlere özgü hava hakimiyetini bulunan ancak top tekniğini geliştirmesi gereken bir yıldız olarak tanımlanıyor.