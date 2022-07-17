Fenerbahçe 'nin yeni transferlerinden Brezilyalı Willian Arao, bugün gerçekleştirilen idmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve önemli açıklamalarda bulundu.





Brezilyalı tecrübeli futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Burada olmak benim için büyük bir onur. Bir rüyanın gerçek olması gibi. Çok hırslıyım. Umarım sahaya istediklerimi yansıtabilirim."

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük ve en çok şampiyon takımı. Baskı altında oynamaya alışığım. Umarım derbileri ve tüm maçları kazanıp şampiyon oluruz. Umarım ben de daha önce gelen Brezilyalı futbolcular gibi şampiyonluklar kazanarak Fenerbahçe tarihine geçerim."

Jorge Jesus sözleri

"Jorge Jesus bana bu takımın hedeflerinden bahsetmişti. Benden ne beklediğinden bahsetti. Bunları en iyi şekilde göstermek istiyorum."

"Ben baskı altında oynamaya alışığım. Bir şampiyonluk hasreti var. Bunun için hazırım. Buraya gelmeden önce Alex de Souza ve Marco Aurelio ile konuştum. Umarım derbileri ve tüm maçları kazanıp şampiyon oluruz."

"Ben geleli az bir süre oldu ancak takımın durumu çok iyi. En iyi seviyemize ne zaman ulaşırız bilmiyorum ama şu anda kendimize güveniyoruz."

"Çok heyecanlı ve mutluyum. Çok iyi karşılandım. Önümüzdeki günlerde ailem de gelince daha da mutlu olacağım."

Röportaj sırasında ufak bir talihsizlik

Pozisyon tercihi

"Brezilya'da ön libero pozisyonunda oynuyordum ancak savunmada da oynayabilirim. En iyi performansımı ön liberoda gösterdim ancak hocamız beni nerede oynatırsa en iyi performansımı vermeye çalışırım. Jesus beni genelde ön libero oynatır. Ben oyunu kontrol etmek için elimden geleni yapmaya çalışan, iyi pas yüzdesi yakalamaya çalışan ve kademelere iyi girmeye çalışan bir oyuncuyum."

"Kendim hakkında çok fazla konuşmayı sevmem. Antrenmanlarda ve maçlarda kendimi göstermeyi severim. Yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başladım. Kültürü de öğrenmek için elimden geleni yapıyorum."







