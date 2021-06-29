Son olarak gurbetçi futbolcu Serdar Dursun'u renklerine bağlayan Fenerbahçe , Steven Caulker ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlilerin kısa süre içinde 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Aslen Sierra Leoneli olan futbolcu, 29 Aralık 1991 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. Futbola İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın altyapısından başlayan tecrübeli stoper, Londra ekibiyle 2009 yılında profesyonelliğe adım attı. Caulker kariyeri boyunca birçok İngiliz kulübünde oynarken 2016 yılında 5 aya yakın bir süre kiralık olarak Liverpool'un da formasını giydi.

Son olarak 2019 yılında Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor 'a transfer olan İngiliz futbolcu, geçtiğimiz sezon Akdeniz temsilcisiyle Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam çıktığı 37 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.