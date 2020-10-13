Fenerbahçe'nin yeni transferi Pelkas’a özel jet!

Fenerbahçe’nin son gün transferlerinden biri olan Dimitris Pelkas, Sarı-Lacivertli formayı giymeden Yunanistan Milli Takımı’nın kampına katıldı.

13 Ekim 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Pelkas’a özel jet!

Yıldız futbolcu, ülkesinin yarın Kosova ile Atina’da oynayacağı Uluslar Ligi mücadelesinde görev bekleyecek. Pelkas’ın dönüş yolculuğu ise soru işaretiydi. Koronavirüs salgını nedeniyle Yunanistan ile Türkiye arasındaki seyahat kısıtlamaları, tarifeli uçuşları zora soktu. Fenerbahçe Yönetimi harekete geçerek Dimitris Pelkas’ı maçtan hemen sonra Atina’dan İstanbul’a getirmesi için özel bir jet hazırladı. 26 yaşındaki oyuncu bu sayede gecikmeden Fenerbahçe’ye dönüş yapabilecek.


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