Pelkas, maçın hemen ardından bu uçakla gece 01.00 civarında İstanbul’a geldi. Yunan yıldız, dün sabah da Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı. Erol Bulut, antrenmana çıkarken Pelkas’ı arkadaşlarına alkışlattı ve kendisine ‘Hoş geldin’ diyerek başarı dileklerinde bulundu.

Samandıra kalabalıklaştı

Fenerbahçe’de geçen haftadan beri idmanlar, Milli takımlara giden 13 isim nedeniyle az sayıda oyuncuyla yapılıyordu. Ancak bu futbolcular dönmeye başladı. Dünkü antrenmanda Ozan, Sangare, Altay, Ömer Faruk, Tisserand, Thiam ve Pelkas da yer aldı. Valencia, Ferdi ve Novak ise bugün takıma katılacak. Sarı-Lacivertliler dünkü antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yaptı. Ardından sahaya çıkan oyuncular pas idmanı sonrası dar alanda çift kale maç oynadı.

Diego Perotti’den çift idman

Sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız koşulara başlamıştı. Perotti, bir an önce hazır hale gelip formasına kavuşmak için işi sıkı tutuyor. Takım günü tek antrenmanla geçirse de Perotti çift idmanla hazırlanıyor. 32 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibinin gözetiminde fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Erol Bulut da öğrencisinin durumunu yakından takip edip, sık sık bilgi alıyor.