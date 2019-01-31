Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc'tan ilk açıklamalar!

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı İtalya Serie A ekibi Empoli forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc, İstanbul'a geldi.

31 Ocak 2019, Perşembe 16:42 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc'tan ilk açıklamalar!

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı İtalya Serie A ekibi Empoli forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc, İstanbul'a geldi.

İtalya'nın Bologna kentinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Sloven futbolcu, burada ilk açıklamasını da yaptı. Zajc, "Takıma yardımcı olmaya çalışacağım, kulüpteki durumun farkındayım. Elimden geleni yapacağım" dedi.

Sloven futbolcunun açıklamaları şöyle;

"Fenerbahçe'nin Türkiye'deki en önemli kulüplerden biri olduğunu düşünüyorum, bu yüzden oldukça mutluyum. Henüz Fenerbahçe ile bir anlaşma yapmadım, önce takımla görüşmem gerekiyor. 

İstanbul'a ilk kez geliyorum. Buradaki ligin çok önemli olduğunu biliyorum ve daha önce birlikte oynadığım oyuncuların bazıları şu an buradaki takımlarda. Takıma yardımcı olmaya çalışacağım, kulüpteki durumun farkındayım. Elimden geleni yapacağım."

Enver ALAS / İSTANBUL,(DHA) 

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