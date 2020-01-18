Fenerbahçe, bugünkü maç için dün Gaziantep’e gitti. Sarı-Lacivertliler’in kafilesinde, ilk devreye göre yeni olan tek isim Mehmet Ekici oldu. Lisansı çıkartılmadığı için sezonun ilk yarısında görev yapamayan ancak devre arasında ismi TFF’yi bildirilen Ekici, ilk kez kadroda yer alacak.

Lisansı çıkartılamayan Falette ile Zajc ve Rami İstanbul’a kaldı. 21 kişilik kadroda şu isimler yer aldı: Altay, Harun, Erten; Zanka, Serdar, Isla, Jailson, Dirar; Gustavo, Emre, Tolga, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Alper; Ferdi, Kruse, Rodrigues, Deniz, Mevlüt, Muriç.

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