Fenerbahçe'nin 3 yıllığına kadrosuna kattığı Max Kruse, futbol dışında farklı bir yaşam tarzı ile de dikkat çekiyor.

Poker tutkusunu profesyonelleştiren ve bugüne kadar 150 bin dolar kazanan Alman yıldız, Dünya Poker Şampiyonası'nda aralıksız 14 saat oyun masasında kalarak gündeme gelmişti.

Kruse'nin pokerden kazandığı 75 bin Euro'yu takside unutması da Alman basınını uzun süre meşgul etmişti. 31 yaşındaki santrforun kahvaltılarda en sevdiği yiyecek ise Nutella. Tecrübeli futbolcu ile ilgili basında yer alan haberlerde kahvaltılarda çok fazla Nutella tükettiği yer alıyor ve arkadaşlarının bu nedenle kendisine 'Nutella canavarı lakabını taktığı belirtiliyor. Kruse sigara içmiyor ama nargileyi çok seviyor.

(Sabah)