Pazar günü saat 21.45’te deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe , bugün Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeni transfer Min-Jae Kim takımla ilk idmanına çıktı. İlk bölümde takımla çalışan Kim, ikinci bölümdeyse bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.

Saat 17.00’de ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Adana’ya hareket edecek.