Erol Bulut, yeni öğrencisiyle yakından ilgilendi. Kendisine, “Hoş geldin” diyen Bulut, daha sonra Ademi’yi takım arkadaşlarıyla tanıştırdı. Fenerbahçeli oyuncular, sahaya çıktığı ilk anda İsviçreli oyuncuyu alkışlayarak karşıladı.

Mert Hakan’dan yakın ilgi

1. 98’lik golcü, ilk çalışmasında göz doldurmayı başardı. Fazla yabancılık çekmeyeceğini gösteren Ademi, antrenmanda başarılı bir görüntü çizdi. 24 yaşındaki oyuncuya en büyük ilgiyi ise bir diğer yeni transfer Mert Hakan Ya ndaş gösterdi. Erol Bulut da çalışma sırasında her başarılı hareketi sonrası Ademi’yi tebrik etti.

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