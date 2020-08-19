Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jose Sosa, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin anlaştığı Arjantinli oyuncu Jose Sosa, akşam saatlerinde özel uçak ile Atatürk Havalimanı'na geldi. Ailesi ile birlikte İstanbul'a gelen Arjantinli oyuncuyu, havalimanında az sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Sosa, kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti.

Sağlık kontrolünden geçecek olan Sosa, ardından 2 yıllık resmi sözleşmeye imzayı atacak.











