Fenerbahçe son dakika transfer haberi. Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 1999 doğumlu İsmail Yüksek'i transfer ettiğini açıkladı. Trabzonspor ve Antalyaspor'un da ciddi şekilde ilgilendiği İsmail, kendisini 5 yıllığına Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza attı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor’da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek’in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.

21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır.

Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Bu son dakika transfer haberinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, İsmail Yüksek'in kariyerini google üzerinden araştırmaya başladı.

İsmail Yüksek kimdir, kaç yaşında, nereli?

26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. İsmail Yüksek, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giydi ve 8 gol attı.

Fenerbahçe ve Antalyaspor dışında Trabzonspor'un da talip olduğu İsmail, bu sezon attığı 8 golle takımının en skorer ismi olarak ön plana çıkıyor. 1.84 boyunda olan İsmail, U17 Ligi'nde 19 maç, 5 gol kaydetti.