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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin İngiltere Championship takımlarından Queens Park Rangers'tan transfer ettiği ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçti.

27 Ocak 2021, Çarşamba 14:40 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Mesut Özil ve Szalai'nin ardından kadrosuna, İngiltere Championship takımlarından Quuens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'i geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirmişti. 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Nijeryalı futbolcu bugün sağlık kontrollerinden geçti.

Sarı lacivertliler, resmi internet sitesinden "Kulübümüze transferi için İstanbul’a gelen Bright Osayi-Samuel, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Bright Osayi-Samuel, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı." açıklamasını yaparak oyuncusunun sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu.


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