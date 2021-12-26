Fenerbahçe 'nin yeni hocası kim olacak? İşte öne çıkan 3 isim...

JOACHIM LÖW

EURO 2020'nin ardından uzun yıllardır başında olduğu Almanya Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük görevinden ayrılan Joachim Löw, ardından yaptığı açıklamada yaklaşık 1 yıl boyunca kafa dinlemek istediğini söylemişti. Ancak Vitor Pereira'nın gidişi sonrasında Başkan Ali Koç'un fikirlerine daha sık başvurduğu Mesut Özil sonrası işler biraz değişti. Türk asıllı Alman futbolcu, kariyerinde büyük öneme sahip Löw'ü, Fenerbahçe'nin başında görmek istiyor. Alınan bilgi Löw'e teklif yapıldığı ve tecrübeli hocadan yanıt beklendiği yönünde.

SLAVEN BILIC

Sezon başında Başkan Ali Koç, Slaven Bilic'i çok istemiş ama Beijing Guoan izin vermemişti. Bilic, Çin Süper Ligi ŞampiyonlukTuru'nda 3 Ocak'ta oynayacakları son maçın ardından Guoan'la yollarını resmen ayıracak. Hırvat teknik adam, zaten Kanarya'ya gelmek için yönetimle 3 kez görüşmüş ama mutlu son gerçekleşmemişti. Bilic, Fenerbahçe'de sempatiyle bakılan bir isim haline gelmiş durumda. Ancak kafası karışık olan Başkan Koç, şu an için tecrübeli hocaya bir teklif götürmedi. Bilic ise beklenen teklif gelmemesi halinde, sezonun kalan kısmında ailesiyle vakit geçirmek istiyor.

İSMAİL KARTAL

Sarı-Lacivertliler'de işler öyle bir karışık hale geldi ki, net bir hoca adayı yok. Yönetimin planlarından biri de 6 aylığına birini göreve getirmek. İşte bu noktada İsmail Kartal, hem uzun vadeli hem de kısa vadeli adaylar arasında yer alıyor. Camianın içinden gelmesi ve daha önce bu görevi başarıyla yerine getirmesi sebebiyle Kartal'ın zor durumdaki Fenerbahçe için fayda sağlayacağı düşünülüyor. Deneyimli futbol adamı da teklif gelmesi durumunda koltuğa oturmaya hazır. Yerlide Kartal'ın dışında Okan Buruk ve Sergen Yalçın isimlerinin de gündeme geldiği iddia ediliyor.