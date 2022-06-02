Süper Lig 'de gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden başlayan Fenerbahçe ilk olarak teknik patronunu belirledi. İsmail Kartal'ın ardından yeni sezonda takımın Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a teslim edileceği açıklandı. Resmi duyurunun ardından Sarı Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan Jorge Jesus'a sevgi dolu mesajlar iletti.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı, kendisine ait sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Portekizli tecrübeli çalıştırıcı paylaşımında, "Mükemmel bir resepsiyon. Olağanüstü bir şehir. İnanılmaz insanlar." ifadelerine yer verdi.







