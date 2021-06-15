Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıklarını açıklamasının ardından gözler yeni teknik adamın kim olacağına çevrildi. Başkan Ali Koç, yabancı bir antrenörle çalışmak istediğini dile getirirken yeni hocanın kim olacağı merak konusu oldu. Futbol kamuoyunda birçok kariyerli ismin Fenerbahçe ile adı anılırken Rıdvan Dilmen'den sürpriz bir açıklama geldi.

Başkan Ali Koç ile teknik direktör konusunda görüştüğünü açıklayan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

''Fenerbahçe, ince eleyip sık dokumak istiyor. Ali Bey ile bugün görüştüm. Teknik direktör adaylarını 3'e indirmiş. 'Muhtemelen 1 hafta içinde belli olur.'' dedi.''









Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları kimler?

Yeni hocayla ilgili çalışmalarını sürdüren Sarı Lacivertlilerde yüksek sesle konuşulan teknik direktör adayları şu şekilde:

Lucien Favre

Rafael Benitez

Marco Silva

Paulo Fonseca

Ralf Rangnick

Joachim Löw