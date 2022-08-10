Jorge Jesus'u takımın başına getirerek yeni sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe , Süper Lig 'in ilk haftasında Kadıköy'de Ümraniyespor'la 3-3 berabere kalsa da camia gelecek adına umutlu. Sarı-Lacivertliler hedefteki şampiyonluğun her ayağını en iyi şekilde yönetmek isterken, bu paralel de Fenerbahçe'nin takım otobüsü bile değiştirildi, farklı tasarımla görücüye çıktı.

İşte Kanarya'dan yapılan açıklama ve yeni tasarımıyla takım otobüsü:

“Sahne Bizim! Saldır Fenerbahçe, Büyük Taraftarın Arkanda” diyerek başladığımız 2022-2023 futbol sezonunda, Fenerbahçemizi başarıdan başarıya taşıyacak Takım Otobüsümüz, 2022-2023 Sezonunda da Futbol A Takımımızın Karayolu Ulaşım Sponsoru olan Gürsel Turizm tarafından Kulübümüzün bu sezonki mottosuyla hazırlanmış yeni tasarımıyla Kulübümüze teslim edildi.

İyi günde kötü günde Fenerbahçemizi kucaklayan milyonlarca taraftarımızın duygusunu, umudunu ve tutkusunu ülkemizin dört bir yanına taşıyacak olan Takım Otobüsümüzün tasarımında tarihimize kazılı olan 28 gururlu şampiyonluğumuz ön planda tutuldu.

Kulübümüzün eşsiz ihtişamını ve benliğini yansıtan bu tasarımda şampiyonluklar elde etmiş 1988/89 ve 2010/11 sezonu çubuklu formalarımız ile bu sezon şampiyonluğa koştuğumuz çubuklu formamızın yanı sıra şampiyonluk kupalarımız ve 5 yıldızlı logomuz yer alıyor.

Futbolcularımızın, taraftarımızın gücünü her zaman arkalarında hissetmesi için takım otobüsümüzün arkasında ise taraftarımızı temsil eden bir tasarımla 12 numaraya yer verildi.

Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan sponsorlarımız ile “Taraftarın Arkanda”, “Sahne Bizim” ve “Sevgi kurşun geçirmez” mesajlarını da taşıyan tasarımda en özel adımı ise Atamızın imzası oluşturdu.

Takım otobüsümüze, Fenerbahçemizin bir geleneği olarak evimizde oynadığımız maçlarda ‘Yolundan Hiç Sapmadan, Fenerbahçe İzindedir Atam!’ mesajının bir yansıması olarak Atamızın imzası da işlendi.