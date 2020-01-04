Teknik direktör Ersun Yanal’ı, ikinci yarı öncesi düşündüren en önemli sorunların başında savunmanın ortası geliyor. Sadık Çiftpınar’ın sezonu kapatması, Adil Rami’nin beklentilerin çok altında kalması, Zanka’nın performansının düşük olması, Yanal’ın stoperde mecburen Serdar Aziz’in yanında normalde orta saha olan Jailson’la oynamasına neden olmuştu. Devre arası transferinin bugün resmen başlamasıyla birlikte gaza basan Sarı-Lacivertliler, bu doğrultuda Alanyaspor’un başarılı futbolcusu Welinton için harekete geçti.

Oyuncu da sıcak bakıyor

Kanarya’nın, teklifi oldukça sıcak bakan Brezilyalı savunmacı için Akdeniz ekibiyle temasa geçerek, resmi görüşmelere başladığı bildirildi. Sportif direktör Damien Comolli’nin, sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan deneyimli oyuncu için yaptıkları teklifi, kulübe ilettiği ifade edildi. Al Khor’dan 2017 Temmuz ayında transfer edilen ve piyasa değeri 1 milyon Euro olan Welinton, bu sezon 16 karşılaşmada rakip filelere 2 gol atmayı başardı.

Ömer Necati Albayrak

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