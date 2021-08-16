Fenerbahçe 'nin yeni sponsoru Getir oldu. Getir, geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray ile de bir sponsorluk anlaşmasına imza atmıştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada 17 Ağustos Salı günü Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek'in katılımıyla bir imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz ile binlerce ürünü dakikalar içinde kullanıcılarına ulaştıran Getir arasında sponsorluk anlaşması imzalanıyor. İmza töreni, 17 Ağustos Salı günü (Yarın) saat 16.00’da Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ve Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal Danabaş ile Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek’in katılımlarıyla Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecektir"