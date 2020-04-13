Süper Lig’de gelecek sezonun planlarını yapmaya başlayan Fenerbahçe'nin Belçika'lı teknik adam adam Marc Wilmots ile ilgilendiği son günlerde gündemdeki yerini koruyor. Wilmots'un, Antwerp'in kendisine yaptığı teklifi reddetmesi ise Fenerbahçe iddialarını güçlendirdi. Geçmişte Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü yapan Wilmots'un, Kevin Mirallas ve Steven Defour gibi eski oyuncularının forma giydiği Antwerp'e sıcak bakabileceği belirtiliyordu ama 51 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile yürüttüğü görüşmeler nedeniyle teklifi reddettiği belirtildi.

Marc Wilmots kimdir, kaç yaşında, nereli?

22 Şubat 1969 yılında dünyaya gelen Marc Robert Wilmots, futbol hayatı boyunca St. Truiden, Mechelen, Standard Liege, Schalke 04 ve Bordeaux formaları giydi.

4 Dünya Kupası'nda forma giyen Wilmots,Belçika'nın dünya kupalarındaki en golcü futbolcusu ünvanına da sahip.

2003 yılında 34 yaşında futbol hayatına nokta koyan Wilmots, antrenörlüğe başladı. Futbolu bıraktıktan sonra siyasete de giren Wilmots, Belçika Senatosu'nda görev aldı. 2005 yılında ise senatörlükten istifa etti.

Marc Wilmots hangi takımları çalıştırdı?

Schalke ve St. Truiden'de yardımcı hoca olan tecrübeli isim 2009'dan 2012'ye yardıımcı hoca olduğu Belçika A Milli Takımı'nda 1. hoca oldu. Belçika'da toplam 51 maçta 34 galibiyet alan başarılı teknik adamın görevine 2016 yılının Temmuz ayında son verilmişti.

Wilmots yönetimindeki Belçika, favori olarak gösterildiği EURO 2016'da gruplardan 6 puanla çıkmış, son 16 turunda Macaristan'ı 4-0 yenip çeyrek finale yükselmiş ancak Galler'e 3-1 yenilip turnuvaya veda etmişti.

Belçika'nın ardından Fildişi Sahili ve İran A Milli Takımı'nda görev alan 51 yaşındaki futbol adamı, şu sıralar boşta bulunuyor.