Ligler corona virüs salgını nedeniyle askıya alınmış olsa da Fenerbahçe, hem teknik direktör hem de oyuncu anlamında transfer arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in gündeminde bu kez Santos forması giyen Brezilyalı forvet Yuri Alberto yer alıyor.





Yuri Alberto, 2018 yılı Copa do Brasil sezonunda Santos'un Luverdense'yi 5-1 mağlup ettiği maçtaki son golü atarak maçın skorunu belirliyor. İşte o anlar...



