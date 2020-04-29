Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Yuri Alberto, maçın skorunu belirliyor!
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Santos ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve 'Yeni Firmino' olarak tamamlanan Yuri Alberto'yu kadrosuna katmak istiyor. Santos'un Brezilyalı genç yıldızı Yuri Alberto 2018 yılı Copa do Brasil sezonunda Santos'un Luverdense'yi 5-1 mağlup ettiği maçtaki son golü atarak maçın skorunu belirliyor.
Ligler corona virüs salgını nedeniyle askıya alınmış olsa da Fenerbahçe, hem teknik direktör hem de oyuncu anlamında transfer arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in gündeminde bu kez Santos forması giyen Brezilyalı forvet Yuri Alberto yer alıyor.
Yuri Alberto, 2018 yılı Copa do Brasil sezonunda Santos'un Luverdense'yi 5-1 mağlup ettiği maçtaki son golü atarak maçın skorunu belirliyor. İşte o anlar...