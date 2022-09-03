Gabigol, Mitrovic, Dembele, Mariano, Azmoun ve daha bir çok isim... Yoğun bir şekilde forvet arayan Fenerbahçe ’nin gündemine birçok yıldız girdi. Aylarca süren çalışmalar dün mutlu sonla noktalandı. Yönetim, geçen sezon Beşiktaş ’ta kiralık olarak forma giyen Chelsea’li Michy Batshuayi’de karar kıldı. Belçikalı forvet, dün yönetici Selahattin Baki ile birlikte İstanbul’a geldi. Batshuayi için taraftar karşılaması yapılmadı. 28 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile olan sözleşmesi bu sezon bitecek. Fenerbahçe’den konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel fubolcu Michy Batshuayi- Atunga’nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır” denildi. Batshuayi, İstanbul’a geldikten sonra ilk olarak sağlık kontrollerinden geçirildi. Ardından kendisini Sarı-Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Evraklar yetişmeyince...

Fenerbahçe, Michy Batshuayi’yi elinden kaçırıyordu. Yıldız futbolcu, İngiltere’de transferin son günü olan önceki gün geç saatlerde Nottingham ile anlaştı. Ancak Chelsea’nin Aubameyang ve Zakaria’ya imza attırmaya çalışırken Batshuayi’nin evraklarını zamanında gönderememesi sonrası bu transfer yattı. Böylece Sarı- Lacivertliler devreye girerek işi bitirdi.

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Beşiktaş’ta 14 gol

Belçikalı golcü, geçen sezonu Beşiktaş’ta kiralık geçirmişti. Batshuayi, Siyah-Beyazlılar’da 33 lig maçında 14 gol atmış, 5 asist yapmıştı. 28 yaşındaki oyuncu 15 kez direğe takılmış, 6 penaltı vuruşunun 2’sini kaçırmıştı. Başarılı futbolcu, 14 kez ağları sarsmasına rağmen Beşiktaş’ta performansıyla geçen sezonun en çok eleştirilen isimlerinden biri olmuş, Siyah-Beyazlılar satın alma opsiyonunu kullanmayarak forvet hattına Wout Weghorst’u transfer etmişti.

Maliyeti açıklandı

Fenerbahçe, Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertli kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 28 yaşındaki santrforun transferiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga’nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Euro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Euro, 2023-2024 sezonu için 3.000.000 Euro ve 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Euro ödenecektir."

Batshuayi: Çok mutluyum

Fenerbahçe’nin yeni transferi Michy Batshuayi, imza töreninin ardından Fenerbahçe TV’ye açıklamalarda bulunan Michy Batshuayi, şu ifadeleri sarf etti: "Gerçek anlamda çok heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum. Aynı zamanda çok keyifli ve mutluyum. Bu ülkeye döndüğüm için, özellikle de bu camiaya, bu kulübe geldiğim için çok mutluyum. Benim açımdan çok önemli çünkü burada olmak kendimi fazlasıyla iyi hissettiriyor ve geldiğim andan itibaren de çok iyi karşılandım."

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Mini yorumlar

Faik Çetiner: Kredisi olmayan golcü

Fenerbahçe her sezon başı olduğu gibi santrfor konusunda da yine sağ gösterip sol vurdu. Birçok golcü adayı arasından Batshuayi seçimi mantıklı. En azından o bizi, biz onu biliyoruz. Beşiktaş’ta oynadığı 33 maçta attığı 14 gol bile onun kredisini yükseltemedi. Akıllarda hep attıkları değil, kaçırdıkları kaldı. Mutlak gol pozisyonları dışında penaltılar da kaçırdı. Belçikalı oyuncu kendi milli takımında başarılı. Fenerbahçeliler yeni golcülerine baştan büyük destek verecekler. Jesus’un oyun planına uyan, önde baskı yapan bir santrfor. İlk maçlar onun için çok önemli, iyi başlarsa arkası gelir. Kötü ve şanssız başlarsa işi zor. Neden mi? Çünkü sahaya sıfır krediyle çıkıyor.

Serkan Akcan: Risk mi, şans mı?

Belçikalı santrfor geçen yıl Beşiktaş ile çok güzel anılar biriktirmemiş olsa da 14 gol 5 asistlik performansıyla kariyerindeki iyi istatistikli sezonlardan birini geride bıraktı. Ne var ki, attıklarından ziyade atamadıklarıyla Beşiktaş taraftarının hafızalarına kazınarak ayrıldı. Batshuayi’nin sorunu rakip ceza sahasında topla buluşmak değil, atağı doğru bitirecek tercihleri yapamamaktı. Fenerbahçe açısından Batshuayi bir risk olarak değerlendirilebilir. Ama Batshuayi açısından Fenerbahçe önemli bir çıkış fırsatı olabilir. Bildiği, acemiliğini attığı bir ligde tecrübeli bir hoca ve iyi bir kadronun santrforu olmak büyük avantajlar barındırabilir. Jesus’un; rakip stoperlere sırtını dayayarak blok arasına top isteyecek, kendi stoperlerinden uzun çıkan topları indirecek, Emre, Samuel, Rossi veya Ferdi ile hızlı geçişlerini aynı oranda hızlı bitirecek bir santrfora ihtiyacı olduğu aşikâr.