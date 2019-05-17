İşte Fenerbahçe'nin açıklamaları:

Bu sene daha uzun vadeli hedeflerle hem 2019'un ikinci yarısı hem de 2020 için bize katkı sağlayacak planlamalar yaparak 2019 Yaz Mevsimi kadromuzu tamamladık:

Ruin'in takımımızdan ayrılmasıyla boşalan "top lane" koltuğunu, en üst düzey oyuncularla mücadele ederek dünyanın en iyi üst koridorlarından biri haline gelmiş Untara'yla doldurduk.

Ormancı pozisyonunda oyun bilgisi ve harita kontrolüyle bizi bir adım ileriye taşıyacağına inandığımız LuBu bu sene takımımızda yer alacak. Hoş geldin LuBu!

Orta koridorda geçtiğimiz split'te dominant performanslarıyla kendilerini kanıtlayan Bolulu ve Blue, Yaz Mevsimi boyunca beraber çalışarak takıma katkı sağlayacaklar. Başarılar!

Türkiye'nin en genç ve yetenekli iki alt koridor oyuncusunu da takımımızda bulundurmanın onuru ve güvenini yaşıyoruz. Hades ve Luger Yaz Mevsimi'nin en iyi alt koridor oyuncuları olmak için birlikte mücadele edecekler. Size güveniyoruz!

Geçtiğimiz mevsimlerde de takımımızda yer alan ve Türkiye Akademi Ligi şampiyonluğumuzda büyük emeği geçen Only35, bu sene takımımızın destek rolünü üstlenecek. Başarılar