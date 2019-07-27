Orta saha transferinde son günlerde Yann M’Vila ismi ön plana çıktı. Damien Comolli’nin uzun süredir takip ettiği 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için Eljif Elmas’ın satılmasının ardından harekete geçtiği kaydedildi. Konuyla ilgili Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L’Equipe de bir haber yaptı. Buna göre Saint Etienne’de senede 2.5 milyon Euro kazanan M’Vila’ya Fenerbahçe 4 senelik cazip bir teklif sundu.

İngilizler’den teklif yok

Maddi anlamda bir bilgi verilmese de yıldız orta saha oyuncusunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Haberde ayrıca İngiliz ekipleri West Ham ve Crystal Palace’ın da M’Vila için devrede olduğu ancak henüz bir teklif sunmadıkları yazıldı.