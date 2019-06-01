Bu sezon sportif açıdan ciddi bir başarısızlık yaşayan Fenerbahçe’de mevcut kadro üzerinde hamleler resmen başladı. Özellikle yabancı futbolcuların konusu gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerde, hem sözleşmesi biten isimler hem kirası sona eren oyuncular hem de mevcut bazı futbolcular artık yol ayrımına geldi.

Sezon biter bitmez kira dönemi biten Islam Slimani, Yassine Benzia ve Andre Ayew ile vedalaşıldı. Büyük umutlarla gelen Benzia ve Slimani ikilisi ligi 1 gol ile tamamladı. Ayew de 5 golle ligi bitirdi.

Sözleşmesi sona eren Mathieu Valbuena direkt olarak Olympiakos ile anlaştı. Bir diğer sözleşmesi biten Roberto Soldado şu anda ülkesine taşındı ve Getafe ile görüşüyor. Martin Skrtel konusunda da somut bir adım atılamazken, Slovak yıldız Olympiakos, Parma ve Rangers ile temas halinde. Roman Neustadter ise Türkiye’den tamamen ayrıldı.

Mevcut kadroda sözleşmesi devam eden isimlerden Carlos Kameni, Michael Frey ve Diego Reyes’in takımdan gönderilmesi amaçlanıyor. Gelecek sezon kadroda düşünülen yabancılardan Mauricio Isla ile Nabil Dirar’ın da 1’er yıl daha sözleşmeleri bulunuyor. Yabancı konusunda en önemli detaylar; Eljif Elmas ve Miha Zajc. Sarı-lacivertliler, UEFA Finansal Fair Play kriterleri gereği oyuncu satışına büyük önem veriyor.

Şu an Avrupa kulüpleri tarafından yakından izlenen Eljif Elmas ve Rusya’dan teklifler alan Miha Zajc’ın satışı ciddi anlamda gündemde duruyor. Fenerbahçe, Eljif-Zajc ikilisinden toplamda 20 milyon euroya yakın gelir bekliyor. Bir diğer kiralık oyuncu Moses ile de Inter’in ilgilendiği ve Chelsea’ye teklif götüreceği belirtiliyor. Jailson ile de şu an için yola devam ediliyor.

Kaynak: Skorer