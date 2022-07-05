Bruma, Lincoln ve Emre Mor transferlerinin ardından ön libero bölgesine takviye için harekete geçen Fenerbahçe 'nin listesinde yer alan Willian Arao'da flaş bir gelişme yaşandı.

Brezilya basınında yer alan habere göre Pazartesi günü Fenerbahçe, Willian Arao için Flamengo'ya teklifte bulundu. Ancak Sarı-Lacivertlilerin ilk teklifi Brezilya ekibi tarafından kabul görmedi.

Reddedilme sebebi

Flamengo, her ne kadar futbolcuya gelecek olan teklifleri değerlendirmeye hazır olsa da haberin detaylarına göre Fenerbahçe'nin sunduğu ödeme planı ve Willian Arao'nun hemen takımdan ayrılacak olması nedeniyle teklif reddedildi.

İddialara göre Brezilya ekibi, Libertadores ve Copa do Brasil'de oynayacağı eleme maçları öncesi futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor ve maçların ardından finansal açıdan daha cazip bir teklif için pazarlık yapmayı planlıyor.

2016 yılından bu yana Flamengo forması giyen 29 yaşındaki Willian Arao'nun ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu ve Jorge Jesus'un ön libero bölgesne istediği isimlerin başında geldiği iddia ediliyordu.



