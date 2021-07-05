Vitor Pereira'nın gelişinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe 'de gözler forvet transferine çevrilmiş durumda. Serdar Dursun'u kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Sarı-Lacivertliler önemli bir golcü takviyesi daha yapmak istiyor.

İLK SIRADA MURİÇ VAR

Şu ana kadar birçok isimle görüşme yapan yönetimin listesinin ilk sırasında Vedat Muriç yer alıyor. Teknik patron Pereira'nın da Kosovalı yıldızın transferine onay verdiği belirtiliyor. Ancak Fenerbahçe'nin Vedat Muriç konusunda bir süre daha beklemesi gerekiyor.

7 TEMMUZ'DA SARRI DÖNEMİ BAŞLIYOR

Çünkü Lazio'da Simone Inzaghi'nin yerine göreve gelen yeni teknik direktör Maurizio Sarri, yıldız futbolcuyu yeni sezon kampına dahil etmiş durumda. Vedat'ın da dünyaca ünlü hocaya kendisini ispat etmek için oldukça hırslı bir şekilde yeni sezon hazırlıklarını beklediği öğrenildi. İtalyan basını, Sarri'nin 7 Temmuz'da Roma'da olacağını ve ardından Lazio'daki dönemine resmen başlayacağını yazdı. Lazio'nun yeni sezon hazırlıklarına 10 Temmuz'da başlaması bekleniyor.

Çizme basını Sarri'nin idmanlar ve hazırlık maçlarının ardından 1 Ağustos'ta takımdan gönderilecek isimleri belirleyeceğini vurguluyor. Eğer Vedat Muriç, İtalyan teknik adamın gözüne giremezse Fenerbahçe'ye transferi masaya gelecek.

Yıldız futbolcunun Lazio'da kalamaması durumunda ilk tercihinin Kadıköy olacağı ifade ediliyor. (Takvim)