Fenerbahçe’de en çok tartışılan isimlerin başında Mehmet Topal geliyor. 2012-13 sezonunda Valencia’dan transfer edilen tecrübeli futbolcunun özellikle hücuma katkısı ile ilgili performansı hep eleştirildi.

Ancak buna rağmen yedi sezondur hiçbir teknik adam tecrübeli isimden vazgeçmedi. Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dick Advocaat ve son olarak Phillip Cocu ile çalışan M.Topal farklı anlayış ve jenerasyonlardan gelen bu teknik adamların tahtaya ilk yazdığı isimlerden biri olmayı başardı.

Başarılı oyuncu özellikle savunma ve orta saha arasındaki bağlantıyı yapması ve burada savunmayı daha güçlü kılması isteniyor.

Futbolcu özellikle bu nedenle hücumlara çıkmak konusunda çok rahat değil. Ancak yeni dönemle birlikte ve Jailson’un da transferiyle ileriye daha rahat çıkabilecek. Hollandalı teknik adam Cocu da bu konuda çalışmalar yapıyor. Benzia’ya orta sahadan Mehmet Topal’ın destek vermesinin önemli olduğu belirtiliyor.

(Milliyet)