Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi defterini üzücü bir şekilde kapattı. Zenit deplasmanında oyunu kontrol etmesine rağmen bireysel hatalarla maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe, büyük hayal kırıklığı yarattı. Ancak Ersun Yanal ve öğrencileri için kaybedilen bu maça üzülmek için vakit yok. Sarı-Lacivertliler, dün yaptıkları antrenman ile Beşiktaş hazırlıklarına hemen başladı.

Tolgay'a özel ilgi

Teknik direktör Ersun Yanal, Zenit karşısında sahaya sürdüğü 11’i derbide büyük ölçüde değiştirecek. İyi performansına rağmen Harun Tekin yeniden kulübeye geçecek, derbilere farklı motive olan Volkan Demirel eldivenleri giyecek. Sağ bekte Şener yerine İsla, orta sahada ise Eljif’in yerine Tolgay Arslan’ın oynaması bekleniyor. Ersun Yanal, Tolgay’ı eski takımına karşı özel olarak hazırlıyor.

Zajc sürprizi olabilir

Sarı-Lacivertliler’in hücum hattı da büyük ölçüde değişecek. Alper Potuk ve Andre Ayew’in derbide 11’deki yerlerini kaybetme ihtimalleri çok yüksek. Moses- Dirar ikilisinin önünde Roberto Soldado’nun forma giymesi bekleniyor. Bunların dışında, Ersun Yanal bir sürpriz yapıp Jailson’un yerine Miha Zajc’ı tercih ederek bir değişime daha imza atabilir.

Yusuf Dursun / FANATİK