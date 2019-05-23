Süper Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, lig tarihinde en fazla liderlik koltuğuna oturan takım unvanını da elde etti. 61. sezonu oynanan ligde toplam 555 haftayı zirvede geçen sarı-kırmızılı takım, 554 hafta ile Fenerbahçe'de bulunan liderlik rekorunun yeni sahibi oldu.

Seçim rafa kalktı

23 Mart'taki Genel Kurul'da idari olarak ibra edilmeyen Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, mahkemeye gidip tedbir koydurmuştu. Çifte şampiyonluk hedefi nedeniyle seçim gündemini sezon sonuna bırakan sarı-kırmızılı yöneticiler, mahkemeden sonuç çıkmadığı için seçime gitmeyi rafa kaldırdı.

(Sabah)