Bugün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde temsilcimiz Fenerbahçe 'nin rakipleri belli oldu. Sarı Lacivertliler B Grubu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Fransa temsilcisi Rennes ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEK Larnaca ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile yeniden eşleşmesi oldukça dikkat çekti. İki ekip Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşı karşıya gelmiş ve rövanş maçında Lucescu'nun öğrencileri, uzatma dakikalarında eski Fenerbahçeli Karavaev'in golüyle bir üst tura çıkarak temsilcimizi Devler Ligi'nden elemişti.

Jorge Jesus, Dinamo Kiev'i istemişti

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Fenerbahçe evinde Austria Wien’i 4-1 mağlup ederek grup aşamasına yükseldiği maçın ardından kura çekimine yönelik Dinamo Kiev sözleri spor kamuyounun dikkatini çekmişti.









Portekizli teknik adam “Ben her zaman takımımdan daha fazla gol atmasını isterim. 2 attıysak 3, 3 attıysak 4 gol isterim. Oyunculara bu mentaliteyi aşılıyorum. Her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bazı anlarda skoru kontrol etmeyi bilmeniz gerekmekte. Bu da futbolun bir parçası. Kiev ile tekrar eşleşme ihtimali var. Onlarla karşılaştığımızda çok az bir süremiz vardı. İkinci maçı 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim” ifadelerini kullanmıştı.

Dinamo Kiev son anda elendi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Benfica ile eşleşen Dinamo Kiev, ilk maçta 2-0, ikinci maçta da 3-0 Benfica'ya yenilerek direkt UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı.

Estadio da Luz'da oynanan ve Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği maçı 27. dakikada Otamendi, 40. dakikada Rafa Silva ve 42. dakikada David Neres'in attığı gollerle 3-0 kazanan Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdırdı. 2. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe 'yi, 3. Ön Eleme Turu'nda ise Sturm Graz'ı eleyen Dinamo Kiev ise Play-Off'larda Devler Ligi hayallerine veda etti. Ukrayna ekibi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.









Rennes'de tanıdık isim

Fenerbahçe'nin grubunda yer alan bir diğer takım ise Fransız temsilcisi Rennes oldu. Fransız ekibinde tanıdık bir isim de dikkatlerden kaçmadı. Genç yaşında Süper Lig 'de Kayserispor'un kalesini koruyan ve Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar da takımın kadrosunda yer alıyor.

55 yaşındaki Bruno Génésio'nun çalıştırdığı Rennes'de Steve Mandanda, Lovro Majer, Jérémy Doku ve Gaëtan Laborde gibi önemli isimler yer alıyor. Fransa Ligue 1'de bu sezon Rennes 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet alarak 4 puanla ligde 9. sırada bulunuyor. Kulübün transfermarkt verilerine göre güncel kadro değeri 266 milyon Euro olarak gözüküyor.

Grubun zayıf halkası

Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEK Larnaca da Fenerbahçe'nin grubunda yer alacak. Grupta kağıt üstünde en zayıf halka olarak görülen AEK Larnaca'nın transfermarkt verilerine göre güncel kadro değeri 12 milyon Euro gözüküyor. Henüz lig başlamadığında ligde herhangi bir maça çıkmadılar. Kıbrıs Rum Kesimi ekibini 53 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı José Luis Oltra yönetiyor. AEK Larnaca ligdeki ilk maçına bu haftasonu Doxa Katokopias karşısında çıkacak.







