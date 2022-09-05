Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Dynamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti.

32 takımın yarışacağı UEFA Avrupa Ligi'nde her biri 4 takımdan oluşan 8 grup bulunuyor. Oynanacak 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için play-off mücadelesi verecek. Play-off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlar, Konferans Ligi son 16 play-off turunda yarışacak. Grup sonuncuları ise Avrupa defterini kapatacak. Grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

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Grup eşleşmeleri şöyle:

A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodø/Glimt, Zürich

B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, Larnaca

C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki

D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Union Saint-Gilloise

E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia

F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

G Grubu: Olimpiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes

H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

Kadro belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Lemos, Bruma, Burak Kapacak, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp Serdar Dursun ve Novak, Sarı Lacivertliler'in Avrupa Ligi kadro listesine dahil edilmedi. Yeni transferler Batshauyi ve Joao Pedro da listeye eklenen isimler oldu.

Kadro şu şekilde:

Kaleciler: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Furak Akyüz, Demir Sarıcalı

Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir.

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Josuha King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Muhammed İmre, Bora Aydınlık, Arda Çağdaş, Emre Mor.

Hücum: Joao Pedro, Osayi Samuel, Batshuayi.









İlk rakip Dinamo Kiev

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı için heyecan giderek artıyor. UEFA Avrupa Ligi grup kuraları çekimi sonrasında B Grubuna düşen Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Karşılaşma Fenerbahçe Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Fenerbahçe Dinamo Kiev Maçı 8 Eylül Perşembe akşamı oynanacak. Karşılaşma saat 19:45’te başlayacak ve Fenerbahçe Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe de resmi sosyal medya hesaplarından UEFA Avrupa Ligi kadrosunu yayınladı.







