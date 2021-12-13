Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oluyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turu kuraları, bugün TSİ 16.00'da çekilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi Play-Off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe kurada seri başı olarak yer almayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turu kuraları, bugün TSİ 16.00'da çekilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi Play-Off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe kurada seri başı olarak yer almayacak.
Sarı Lacivertliler'in muhtemel rakipleri arasında Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ, Vitesse ve Tottenham yer alıyor.