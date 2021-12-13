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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turu kuraları, bugün TSİ 16.00'da çekilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi Play-Off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe kurada seri başı olarak yer almayacak.

13 Aralık 2021, Pazartesi 09:27 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turu kuraları, bugün TSİ 16.00'da çekilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi Play-Off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe kurada seri başı olarak yer almayacak.

Sarı Lacivertliler'in muhtemel rakipleri arasında Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ, Vitesse ve Tottenham yer alıyor.


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