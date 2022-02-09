Süper Lig 'de zirvenin 20 puan gerisinde kalan Fenerbahçe , tarihinde 6 kez kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'na da havlu attı. 45 dakika 10 kişi oynayan Kayserispor'a diş geçiremeyen ve eski oyuncusu Ramazan Civelek'in golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrılan Sarı-Lacivertliler'de akıllara daha önce kötü tecrübeler yaşadığı kupa maceraları geldi.

2019'da Ümraniyespor...

Kanarya en yakın dönemde 2019 yılında TFF 1.Lig ekibi Ümraniyespor'a yine Son 16 Turu'nda kaybetmiş ve Türkiye Kupası'na havlu atmıştı. Bu faciadan sonraki en yakın tarih ise yaklaşık 20 sene öncesi.. Fenerbahçe o dönem 2.Lig'de mücadele eden Konyaspor 'a henüz Türkiye Kupası'nın başında yenilerek turnuvadan elenmişti.

2.Lig ekiplerinden çok çekti

O tarihten 3 sene evvel ise meşhur Pendikspor faciası yaşanmıştı. Yine 2.Lig ekibi Pendik henüz turnuvanın başında Sarı-Lacivertli ekibi 2-1 devirerek Türkiye Kupası'nın dışına itmişti. 1992 yılında Kanarya bir başka 2.Lig temsilcisi Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenilerek kupanın dışında kalmıştı.

Tur Tarih Rakip yer A - Y

6. 24-01-2019 Ümraniyespor 0-1

6. 17-01-2019 Ümraniyespor (d) 0-1

1. 03-12-2002 Konyaspor (d) 0-1

1. 14-12-1999 Pendikspor (d) 1-2

1. 03-02-1992 Kocaelispor (d) 0-1